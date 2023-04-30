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شما بنت محمد تترأس اجتماع «عمومية مؤسسات محمد بن خالد»

شما بنت محمد تترأس اجتماع «عمومية مؤسسات محمد بن خالد»
1 مايو 2023 02:07

العين (وام)
ترأست الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.. الجمعية العمومية العادية «افتراضياً» لمركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وجمعية محمد بن خالد آل نهيان للأجيال. حضر الاجتماع السنوي الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلون عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وأعضاء المركز والجمعية. وقالت الشيخة الدكتورة شما، في كلمتها في افتتاح الاجتماع: «نحن كمؤسسات نفع عام، نمثل الظهير المجتمعي الذي يساند الدولة في عملها من أجل بناء المجتمع وتطويره وتنميته، لتتماشى مفرداته مع المسيرة البشرية نحو المستقبل». وأضافت: «المستقبل ليس فيه مكان لمن تتأخر خطواته، ويبقى متوقفاً عند حدود ما حققه، فكل ما تحقق هو خطوة في مضمار العمل من أجل المستقبل، ومن أجل نمو وتطور المجتمع الإماراتي». وأكدت تبني المؤسسات استراتيجيات وخططاً تلبي توجهات الدولة بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة، بالإضافة إلى تبني الأفكار الجديدة والمختلفة لبناء العقول الشابة المنفتحة على العالم، وعلى كل الثقافات، موضحةً أن العالم ينظر للإمارات نظرة كلها تقدير واحترام لما حققته من تعايش وتسامح في العلاقات الإنسانية بين الجنسيات كافة التي تعيش على أرضها.
وتم عرض ملخص عن التقرير الإداري السنوي عن عام 2022 ونشاط وخطة العمل لعام 2023 وعرض الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2022 واعتماد ميزانية 2023.

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