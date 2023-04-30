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الإمارات

«الوطني» مراقب دولي في استفتاء أوزبكستان

أسامة الشعفار خلال مشاركته مراقباً دولياً (من المصدر)
1 مايو 2023 02:07

أبوظبي (الاتحاد)
شارك أسامة أحمد الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوزبكية، بصفته مراقباً دولياً في استفتاء الإصلاحات الدستورية في جمهورية أوزبكستان، أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند.
واعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان 383 مراقباً دولياً من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ومن بينهم أسامة الشعفار، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد أسامة أحمد الشعفار عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين وقيادتيهما، والتي توجت مؤخراً بتعاون استراتيجي في عددٍ من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، منوهاً بأن مشاركته في الرقابة على الاستفتاء تعكس العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان الصديقة.
ونوه بأهمية زيادة التعاون والتنسيق بين الدولتين الصديقتين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة، كما أعرب عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم والازدهار لجمهورية أوزبكستان.
وثمن الشعفار الجهود التي بذلتها جميع الجهات في جمهورية أوزبكستان لتوفير بيئة ديمقراطية تمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الاستفتاء على مسودة القانون الدستوري، الذي يشمل تعديلات سياسية واجتماعية مهمة تتوافق مع أولويات استراتيجية التنمية لأوزبكستان الجديدة، ويساهم في استمرار الإصلاحات، ويخلق أساساً متيناً لتطوير الدولة والمجتمع لصالح مستقبل الأجيال القادمة من مواطني أوزبكستان.

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