الحسيني يشارك في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا تمويل المناخ

الرباط (وام)

شارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في ورشة رفيعة المستوى حول قضايا تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام، والتي عقدت في 30 أبريل الجاري في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة؛ وذلك بهدف فتح قنوات الحوار مع صناع القرار والمعنيين لرسم خريطة طريق لإدارة التحديات المناخية وضمان الاستدامة في الدول العربية.

واشتملت الورشة على أربع جلسات حوارية، نظمها كل من صندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وحضرها إلى جانب معالي الحسيني، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات المركزي، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين من الوزارة والمصرف.

واستهلت الورشة بكلمات ترحيبية قدمها معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبدر محمد السعد، المدير العام رئيس مجلس الإدارة للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفريد بلحاج، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وفي كلمته، توجه معالي محمد بن هادي الحسيني بجزيل الشكر للمنظمين والمشاركين في الورشة، مؤكداً أهمية الورشة، باعتبارها منصة رائدة تجمع تحت مظلتها المعنيين في قضايا تغيير المناخ من الحكومات والمؤسسات الدولية والمالية والمنظمات لمناقشة وتبادل الحلول المبتكرة حول تمويل المناخ لدعم الانتقال المستدام.

وقال معاليه: تحتم علينا هذه المرحلة توطيد أواصر التعاون الدولي والإقليمي، والاستفادة من التجارب والخبرات السابقة، لمواجهة تحديات تغير المناخ، وبناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، عبر إيجاد موارد جديدة لتمويل العمل المناخي، وإنشاء هياكل مبتكرة للحد من المخاطر، وتطبيق أدوات مالية متنوعة.

وتوجه معالي الحسيني بدعوة كافة المشاركين لحضور الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة «إكسبو دبي» خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. وناقشت الجلسة الأولى السياسات الحكومية والاعتبارات الاقتصادية في التعامل مع متغيرات المناخ.

وعملت الجلسة الثانية على تقييم تغيير المناخ ومخاطره، مع تحديد سماته وتحليل مختلف أوجهه مثل أزمة الطاقة، وآليات قياسه. واستعرضت الجلسة الثالثة مواضيع تسعير الكربون وأسواقه والجيل القادم من تمويل المناخ لتتعمق في الاتجاهات الحديثة لتمويل المناخ والتحديات التي تشهدها المنطقة وآليات التعامل معها. واختتمت الورشة بجلسة ختامية قدم خلالها معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، وبدر محمد السعد، مجموعة من الملاحظات والتوجيهات بناءً على الحوارات والنقاشات التي تم تداولها خلال هذه الفعالية.