العور: الاحتفاء بيوم العمال العالمي نهج إماراتي في تقدير العاملين

دبي (الاتحاد)

هنأ معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، العاملين في دولة الإمارات بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف في الأول من شهر مايو من كل عام.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن احتفاء الإمارات بهذه المناسبة العالمية يجسد نهج الاحترام والتقدير لجميع العاملين في دولة الإمارات والتي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة نظراً لمساهمتهم الفاعلة في تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والمسيرة التنموية الشاملة وفي بناء اقتصاد عالمي مستدام».

وأضاف: «دولة الإمارات نموذج يحتذى به عالمياً في توفير السبل الضامنة لصحة وسلامة ورفاهية العمال ودعمهم وتمكينهم والمحافظة على حقوقهم كافة على نحو متوازن مع أصحاب العمل، من خلال منظومة تشريعات تنظم علاقات العمل التي جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وذلك انطلاقاً من قيمنا الحضارية والتزاماتنا الأخلاقية، وبما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية».

وتابع: «تحرص دولة الإمارات بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، انطلاقاً من كون سوق العمل في الدولة يعتبر من أنشط الأسواق عالمياً المستقبلة للعمالة على تعزيز أنظمة العمل والتشغيل والتعاقد والتوظيف وتطوير الشراكات مع الدول المرسلة للعمالة فيما يتعلق ببرامج التوعية والتوجيه، وتحسين آليات وإجراءات سوق العمل، سواء عبر تبني إجراءات استباقية من قبل الدولة أو عبر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لا سيما تحت مظلة «حوار أبوظبي» الذي يشكل منصة للحوار والتعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ولتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز المنافع التنموية في هذه الدول».

وجدد معاليه «التأكيد على الشراكة الفاعلة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وأصحاب العمل في القطاع الخاص في سوق العمل في الدولة لتحقيق أعلى معايير الالتزام والتطبيق الأمثل لتشريعات سوق العمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بما يعزز ريادة دولة الإمارات كبيئة حاضنة ووجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار».