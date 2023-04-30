نهيان بن مبارك: نعتز بدور عمال الإمارات في مسيرة التنمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت، أمس، فعاليات الاحتفال بيوم العمال العالمي والذي نظمته وزارة التسامح والتعايش في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، وبمشاركة واسعة من فئات المجتمع كافة، وقطاعات عريضة من عمال الإمارات، والقرى العمالية المنتشرة بالدولة، وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتضمن الاحتفال عرضاً فنياً قدمته مدرسة أبوظبي الهندية تحت عنوان «عائلة واحدة»، كما شارك طلاب جامعة نيويورك أبوظبي بعرض إبداعي يحمل عنوان «سلوك التعايش». وقدمت القرية العمالية بالسعديات على المسرح عرضاً غنائياً بعنوان «بالتعايش يزدهر المستقبل»، كما قدمت وزارة التسامح عرضاً بعنوان «كورال أصوات التسامح»، بعدها كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك العمال المتميزين رياضياً وفنياً وإبداعياً. كما شمل الاحتفال عروضاً ترفيهية ومسابقات وجوائز لعمال الإمارات.

وشارك بالاحتفال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، ونحو 150 من مجتمع رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالدولة.

احترام الثقافات

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته التي وجهها إلى عمال الإمارات والحضور كافة: إن احتفالنا اليوم هو احتفال بدولة الإمارات العربية المتحدة نفسها، فهي الدولة التي تقدر جميع المساهمات في تنميتها وتقدمها. ومن خلال رعاية هذا الاحتفال، تؤكد وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية وغيرهما من شركاء الوزارة في المجتمع، على قيمنا العميقة المتمثلة في احترام وفهم العديد من الثقافات والخلفيات المختلفة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في بلدنا.

وأضاف معاليه «إننا نفخر بإقامة احتفالنا اليوم تحت شعار (إمارات زايد تجمعنا)، حيث كان الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو من وحد إماراتنا في عام 1971، وهو الذي شدد على أن التمسك بقيم التسامح والاعتراف بالآخرين وتقديرهم هو مفتاح الازدهار السلمي والوحدة، وما تعرفه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من ازدهار وتوحد هو تراث الشيخ زايد، فدولتنا لا تحترم التنوع فحسب، بل تحتفل به أيضاً».

وأوضح معاليه، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يعمل دائماً على تحقيق الرؤية الحكيمة للشيخ زايد، طيب الله ثراه، فالقيادة المستنيرة لصاحب السمو رئيس الدولة تؤمن تماماً بأهمية التنوع في ازدهار الإمارات والمجتمع العالمي، ويتأكد ذلك جلياً في تقدير سموه لكافة المساهمات التي قدمها الجميع من مختلف الجنسيات الموهوبين والمجتهدين الذين يعيشون ويعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه «كما تعلمون، هذا هو عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشاد معاليه بتفاني العمال من أجل الرفاه البيئية، فضلاً عن الالتزام بتعزيز قيم المشاركة المدنية والتعاون، وهو ما يتفق تماماً مع ما تتطلبه الاستدامة من عمل جماعي، وتتشرف وزارة التسامح والتعايش بالعمل معكم جميعاً، وتقديم كافة صور الدعم والرعاية، حيث نستمر في رعاية الموهوبين من العمال، من خلال تنظيم كل من كأس التسامح للكريكيت، وكأس كابادي للتسامح، وهما بطولتان ناجحتان، كما سنعمل معاً، بالتعاون مع شركائنا، على تحسين نوعية الحياة في القرى العمالية، من خلال توفير فرص للرفاهية الشخصية والتنمية، وفرص للعمال لممارسة هواياتهم ومواهبهم الفنية، وإظهار قدراتهم ومهاراتهم التي وهبهم الله إياها.

واختتم معاليه كلمته قائلاً «في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن متحدون في احترامنا لبعضنا البعض، ونعترف بالقيم الإنسانية التي نقدرها جميعاً، في تسامحنا وأخوتنا الإنسانية تكمن قوتنا، ونحن نقدر ونثمن مساهماتكم في بلدنا، ونشكركم على استضافتنا كضيوف لكم هذا المساء».

واجبٌ وشرف

من جانبه، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الاحتفال بهذا اليوم مع عمال الإمارات واجبٌ وشرف، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن يوم العمال فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم، والتعرف على أهم التحديات التي تواجههم، وتقديم الدعم والرعاية لهم.

المشاركة في الإنجازات

من جهة أخرى، عبر عدد كبير من العمال المشاركين بالاحتفال عن سعادتهم بالعمل على أرض الإمارات، والمشاركة في الإنجازات والتطور في المجالات كافة، معبرين عن اعتزازهم بالعيش في وطن يتسع للجميع، دون استثناء.

وقال عبدالعزيز باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، إن عمال الإمارات من مختلف الجنسيات لعبوا دائماً دوراً رئيسياً في التنمية، فضلاً عن حرصهم على الحفاظ على قيم ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: قمنا بتطوير مجمعات سكنية صحية وآمنة ترتكز على الرفاهية للعمال والموظفين في جميع أنحاء الإمارة، ومن خلال إدارة أكثر من 40 مجمعاً سكنياً لإقامة الموظفين بشكل فعال، يقطنها أكثر من 450 ألف عامل، مؤكداً أن «كيزاد» فخورة بالمساهمة في تنمية وطننا الحبيب والمساعدة في زيادة الإنتاجية. وبهذه المناسبة، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات من e&»: تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً بتوفيرها بيئة عمل ذات تنوُّع وشمول، بحيث تعكس رؤية القيادة الرشيدة ورغبتها في تعزيز قيم التسامح في الدولة، إلى جانب جهود وزارة التسامح والتعايش التي تركِّز على المساواة والاحترام لجميع حقوق العمال، وتقدير دورهم في التنمية المستدامة. وبدورها، تحرص «اتصالات من e&» على دعم هذه الجهود، عَبْر توفير بيئة إيجابية شاملة قائمة على الثقة والتقدير، لتمكِّن جميع الكوادر من تعزيز قدراتهم، إلى جانب الاحتفاء بمساهماتهم المستمرة وتقديرها.

«ساي باب الدولية»

وزعت شركة اتصالات الإمارات شرائح على مختلف فئات العمالة في الدولة، تحتوي كل منها على «جيجا إنترنت» مجانية للاستخدامات المتعددة ومساعدة العمال على التواصل مع أهاليهم من مختلف الدول فترات أطول.

وتطوع عدد من المواطنين الإماراتيين على مستوى الدولة ضمن مبادرة «ساي باب الدولية» بتوزيع وجبات تم إعدادها في منازل مواطنين ومقيمين أيضاً على العمال ضمن الاحتفالات بيوم العمال العالمي، لإدخال البهجة والسرور عليهم، وإيصال شعور التقدير بدورهم البارز في المجتمع الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية في الإمارات.

وأقامت كل من شركة الاتحاد للطيران ومجموعة اللولو العالمية مسابقات متعددة لمختلف فئات العمال تدور حول التراث الإماراتي والقيم والرموز الإماراتية والمعلومات الخاصة بالهوية الإماراتية، وأبرز الشخصيات والحكام والمؤسسين، وذلك بأكثر من لغة لإتاحة الفرصة للعمال كافة في المشاركة، وتضمنت المسابقات توزيع جوائز مالية قدرها 500 درهم لكل فائز، فضلاً عن تذاكر سفر مجانية.

وأطلقت مجموعة برجيل للرعاية الصحية في إطار الشراكة مع وزارة التسامح وبالتزامن مع احتفال الإمارات بيوم العمال العالمي 14 مستشفى متنقلاً خلال الأسبوع الجاري في عددٍ من القرى العمالية على مستوى الدولة، والتي لا يوجد بها مستشفيات، وستوفر تلك المستشفيات فرصة للحصول على عدد من الخدمات الصحية المجانية، والفحص الشامل وقياس الضغط والسكر.