السركال: رفع تنافسية واستدامة الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير واستدامة قطاع الرعاية الصحية، ورفع جاهزيتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر استراتيجيتها التطويرية التي تستهدف رفع قدرات كافة منشآتها الصحية، وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والرقمية، بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة لمستشفى دبا الفجيرة، تفقد خلالها المشاريع التطويرية وأحدث الخدمات العلاجية بالمستشفى، حيث استقبلته خلالها وداد الفرض مديرة مستشفى دبا الفجيرة، ورافقه كل من الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، وراشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في المؤسسة، ويأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة ورؤيتها في تقديم خدمات صحية مستدامة ومتكاملة وفعالة، تتسم بالجودة العالية وتواكب رؤية الإمارات والمعايير العالمية.

وأوضح السركال أن المؤسسة تواصل بذل الجهود الحثيثة، ووضع الخطط المدروسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنسجم مع الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات «2071»، مشيراً أن المؤسسة تسعى لقيادة تحول نوعي لتعزيز مستوى وجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحسين الرحلة العلاجية للمرضى، عبر ابتكار وتقديم خدمات صحية مستقبلية توفر حلولاً طبية ذكية تلبي احتياجات المتعاملين.

وتفقّد خلال الزيارة مشروع توسعة قسم الطوارئ الذي ساهم في تحسين رحلة المريض، الأمر الذي أثمر نمواً في أعداد المراجعين بنسبة 14.2% خلال العام الماضي، حيث استقبل القسم نحو 80.000 ألف مراجع في العام الماضي 2022، مقابل ما يقارب 70.000 ألف مراجع في العام 2021، حيث شملت توسعة قسم الطوارئ بالمستشفى تطويرَ قاعة الاستقبال التي توفر كافة الخدمات الإجرائية، ومنطقةَ الانتظار التي تستوعب 30 مراجعاً وتم تصميمها وفق المعايير العالمية، وغرفاً حديثةً ومتطورة لتصنيف الحالات وغرف العلاج بسعة 20 سريراً، منها غرف متخصصة للإنعاش.

مشاريع

تفقد السركال مشاريع الصيانة العامة في كافة مرافق المستشفى متضمنة المختبر، وبنك الدم، وقسم الأشعة، ومركز سعادة المتعاملين، وقسم العلاج الطبيعي، واستمع لشرح حول أحدث المشاريع التطويرية والتحسينية في الخدمات الطبية، كمشروع استخدام تقنية الليزر في الجراحة، التي يتفرد المستشفى باستخدامها على مستوى المؤسسة، وتستهدف علاج العديد من الأمراض وتساعد في تقليل نسبة الإقامة في المستشفى، وخروج المريض خلال 24 ساعة بعد إجراء العملية دون مضاعفات، مما يمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية مباشرة، فضلاً عن رفع نسبة السعادة لدى المرضى.

إلى جانب ذلك، اطلع السركال على مبادرة «خدمات المرضى الفندقية» التي يوفرها المستشفى، وهي خدمات لوجستية نوعية تفوق تطلعات المرضى، وقد ساهمت المبادرة بتحسين تجربة المريض في الإقامة، حيث أوصى سعادته بدعم هذه المبادرة من أجل توفير أقصى درجات الراحة للمرضى المقيمين في المستشفى.

كما تخلل الزيارة الاطلاع على مشروع وحدة الجروح، التي تستخدم أحدث التقنيات والأجهزة في علاج الجروح المزمنة وقدم السكري، كأجهزة تنظيف الجروح بوساطة الضغط السلبي، وأجهزة الموجات فوق الصوتية المائية المستخدمة في تنظيف الجروح واستئصال الأنسجة التالفة مع المحافظة على الأنسجة السليمة في نفس الوقت من دون ألم، إضافة إلى الاطلاع على وحدة اضطرابات النوم التي أطلقتها المستشفى مؤخراً.