مدينة دبي الطبية: منظومة داعمة للقطاع الطبي

دبي (وام)

توفر مدينة دبي الطبية رعاية صحية عالية الجودة للمقيمين والزوار بما يواكب رؤية القيادة في ترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية للسياحة العلاجية ويعزز من استقطاب شركاء الأعمال في القطاع الطبي من المستثمرين المحليين والعالميين.

وتشهد مدينة دبي الطبية نموا مستمرا في عدد الشركات والمنشآت الطبية المنضوية تحت مظلتها حيث سجلت العام الماضي زيادة بنسبة بلغت 12.5% في عدد شركاء الأعمال ليصل العدد الحالي إلى 453 شريكا من بينهم 95 شركة عالمية تتخذ مدينة دبي الطبية مقرا إقليميا لأعمالها و168 منشأة طبية متخصصة و10 مستشفيات رائدة.. فيما بلغ إجمالي المساهمة الاقتصادية لمدينة دبي الطبية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.8 مليار درهم في عام 2021.

وبفضل موقعها الاستراتيجي في قلب دبي توفر مدينة دبي الطبية منظومة متكاملة لأعمال القطاع الطبي ما يسهم في تعزيز فرص النمو والتعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية والشبكات المهنية.

ومع توقعات زيادة التعداد السكاني في دبي بمتوسط 4% بحلول عام 2030 تزداد الحاجة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية النوعية حيث تعمل سلطة مدينة دبي الطبية -الجهة المشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية- بناء على هذه البيانات على تنفيذ خطط توسعتها واستقطاب شركاء الأعمال من المستثمرين لإطلاق أعمالهم في المنطقة الحرة والاستفادة من المنظومة الداعمة لنمو الأعمال والخيارات المتعددة التي تتيحها المدينة لإنشاء الأعمال سواء من الشركات الصغيرة والناشئة وصولا إلى المشاريع الطبية الرائدة كالمستشفيات والمراكز الطبية.

وتستهدف مدينة دبي الطبية تطوير بيئة داعمة للاستثمار الصحي في مجالات مختلفة مثل طب الأطفال والأمراض السرطانية والعيون وغيرها حيث تضم المدينة حالياً 168 منشأة طبية متخصصة و10 مستشفيات محلية وعالمية رائدة مثل مستشفيات «الجليلة للأطفال» و«برايم» و«مورفيلدز» و«باراكير» وغيرها.