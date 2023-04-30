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«حمدان بن محمد الذكية» تطلق برامج الماجستير الجزئي

«حمدان بن محمد الذكية» تطلق برامج الماجستير الجزئي
1 مايو 2023 02:07

دبي (الاتحاد)
أطلقت جامعة حمدان بن محمد الذكية برامج الماجستير الجزئي (ميكرو ماستر) في «نظم المعلومات وإحصاءات الرعاية الصحية» و«تحليل وتخطيط المشاريع» تعزيزاً لدورها الريادي في تطوير منظومة تعليمية أكثر استدامة، وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لمفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA) بوزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع «وحدات التعلم قصيرة المدى المعتمدة»، والذي يهدف إلى رفد الدارسين بمساقات تعليمية تحظى بالاعتماد الأكاديمي وتضاف لرصيد وحدات الشهادات أو الاعتمادات.
ويأتي إطلاق برامج الماجستير الجزئي ضمن التعاون الاستراتيجي مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم سعياً للتعاون الاستراتيجي المستمر من أجل تحقيق منظومة تعليمية مستدامة مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية لضمان تطوير جودة التعليم بالدولة ورفد الدارسين بمساقات معتمدة تخدمهم في مجالات مهنية ذات الصلة وتحظى بالاعتماد الأكاديمي لتضاف لرصيد وحدات الشهادات أو الاعتمادات عند إكمال دراستهم الجامعية حيث تحتسب المساقات التي تم دراستها بنسبة 100% نحو إكمال متطلبات الساعات المعتمدة والتي تتراوح ما بين 36 إلى 45 ساعة للبرامج الأكاديمية بالجامعة.

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