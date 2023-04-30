ميداليتان ذهبية وفضية للإمارات في تحدي جنيف الدولي للاختراعات

جنيف (وام)

انتزع المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجَّان رئيس جمعية المخترعين، بمشاركته الدولية العاشرة، الميداليتين الذهبية والفضية في تحدي جنيف الدولي للاختراعات في دورته الثامنة والأربعين، من أصل أكثر من ألف اختراع من 45 دولة. وأهدى مجان إنجازه الجديد باختراعه البندقية الذكية بالميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وحكومة وشعب الإمارات.

وقال مجّان: «إن دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الفكر والرؤية التي غالباً ما تقود إلى المركز الأول في جميع المجالات، هو مفتاح تميز جميع أبناء الإمارات»، مضيفاً أن هدفه الرئيس من المشاركة في المعرض هو إثبات حب أهل الإمارات للرقم واحد، ورفع اسم وعلم الدولة في هذا المحفل المهم الذي يضم نخبة كبيرة من المخترعين والمفكرين». وأشاد مجان بالدعم الكبير واللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي يقف وراء كل إنجازاته واختراعاته، لافتاً إلى أن هذه الميداليات هي إنجاز جديد يستكمل به إنجاز نجاحات أبناء الوطن المتألقة في شتى المجالات، خصوصاً أن اختراع «بندقية صيد وتصوير الأسماك في الأعماق» لفت الأنظار وحاز إعجاب المنظمين والمشاركين والزوار في المعرض». وحصد الاختراع الذي يعرض للمرة الأولى الميدالية الذهبية، فيما حاز اختراع وزة صيد الأسماك الذكية على الميدالية الفضية، ولقي اهتمام الجمهور. وأشاد السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، مندوب الدولة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، بمشاركة وإنجاز المخترع الإماراتي أحمد مجان، وأعرب عن تهنئته للمخترع المهندس أحمد عبدالله مجّان رئيس جمعية المخترعين الإماراتية لفوزه بالميداليتين الذهبية والفضية، مباركاً للجمعية هذا الفوز وهي تحتفل بعام الاستدامة.

وأثنى عبدالسلام محمد آل علي، مدير مكتب دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية جنيف، بإنجاز المخترع الإماراتي أحمد مجان وبمشاركة وحضور المخترعين الإماراتيين في معارض الاختراع الدولية.