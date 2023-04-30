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«دبي للصحافة» يستضيف وفداً من طلبة الإعلام بجامعة دمشق

«دبي للصحافة» يستضيف وفداً من طلبة الإعلام بجامعة دمشق
1 مايو 2023 02:07

دبي (الاتحاد)
استقبل نادي دبي للصحافة وفداً طلابياً من جامعة دمشق ضم مجموعة من الطلبة والطالبات من دراسي الإعلام ضمن مختلف تخصصاته، وذلك في إطار حرص النادي على مد جسور التواصل مع الجامعات والمعاهد والهيئات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، والتعاون في مجال تبادل الخبرات والزيارات بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الإعلاميين العرب القادرين على ريادة مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
ورحّبت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، بزيارة وفد جامعة دمشق، مؤكدة سعي النادي إلى توثيق التعاون مع المجتمع الأكاديمي من أجل اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها مضافرة الجهود من أجل إمداد الأجيال الجديدة من الإعلاميين بمقومات التفوق والتميز في وقت مبكر قبيل التحاقهم بالحياة العملية.
وأكدت بوحميد أهمية المسؤولية التي يحملها الشباب الذين يختاروا أن يكون الإعلام هو القطاع الذي سيسلكون من خلاله طريقهم نحو مستقبل حياتهم المهنية، مؤكدة أن امتهان الإعلام يتطلب شغفاً والتزاماً دائماً بتطوير القدرات الاحترافية الذاتية، واطلاع دائم على مستجداته، واكتساب المهارات التكنولوجية لتوظيفها في صنع إعلام قوي يحمل رسالة نافعة إلى الناس.

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