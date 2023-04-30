«إصلاحية الشارقة» تنفذ حزمة مشاريع بالذكاء الاصطناعي

سعيد أحمد (الشارقة)

أكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، أن المؤسسة لديها حزمة مشاريع ذكية حيوية، من أهمها مشروع «القفاز الذكي»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التفتيش عن الممنوعات والمواد المحظورة، والتعرف عليها بوساطة الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع جديد جار العمل عليه حالياً، من خلال فريق مشترك بين القيادة وكلية التقنية العليا بالشارقة.

وأضاف، إن المؤسسة حصلت على لقب مؤسسة مراعية للسن، وتعتبر أول مؤسسة عقابية بالدولة تحصل على هذا اللقب، بعد استيفاء المعايير العالمية «مؤسسات مراعية للسن»، بالإضافة إلى مشروع استحداث مركز ما قبل الإفراج، والذي يهدف إلى توعية النزيل قبل خروجه من المؤسسة.

وأشار إلى أنه تم استلام المرحلة الثانية من مشروع توسعة مرافق المؤسسة «مبنى النزلاء بي» والذي يتكون من 6 باحات بطاقة استيعابية 950 نزيلاً، كما احتفلت إدارة المؤسسة العقابية بالشارقة بعامها الحادي عشر كمؤسسة «بلا تدخين»، ونظمت ورشة توعوية صحية، بمناسبة يوم الصحة النفسية العالمي بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بالشارقة، واستفاد منها 70 نزيلاً.

وقال العميد أحمد شهيل، إنه بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وجمعية دار البر، وصندوق الفرج، وفاعلي الخير، استطاعت المؤسسة تفريج كربة 53 نزيلاً خلال العام 2022، وتسديد مديونياتهم بقيمة 2 مليون و739 ألفاً و953 درهماً، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة النزلاء، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

وأضاف إنه تم تنظيم زيارة افتراضية لنزلاء المؤسسة إلى «إكسبو دبي 2020» والتي تعتبر الأولى على مستوى الدولة، واستهدفت خلالها جميع نزلاء المؤسسة، بهدف تعريف النزلاء بالمكتسبات المعرفية والتاريخية، والثقافية لشعوب العالم، والتعرف على أهم الابتكارات والمشاريع التنموية في موقع واحد يجمع العالم.

وقال أن المؤسسة استضافت القافلة الوردية، واستفاد منها 56 نزيلة و10 موظفات، بالإضافة إلى تنفيذ حملة عن فحص النظر للنزلاء مع مركز طبي، استفاد منها 120 نزيلاً و40 نزيلة، وتم توفير 99 نظارة مجاناً، وكذلك حملة تطعيم النزلاء والنزيلات ضد الانفلونزا الموسمية، شملت جميع نزلاء المؤسسة، بهدف تعزيز صحتهم والحد من انتشار الانفلونزا بينهم خلال فترة الشتاء.

وأشار إلى أن المؤسسة نظمت مبادرة صحية توعوية للنزلاء بالتعاون مع مركز كونسبت الطبي بالشارقة، تزامناً مع اليوم العالمي للسكري، واستفاد منها 30 نزيلاً، وتضمنت محاضرات صحية لتعريف النزلاء بمخاطر مرض السكري، وكيفية الوقاية منه، وتجنب مسبباته، وتشجيعهم على تناول الغذاء الصحي، وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إعادة إطلاق المشروع التخصصي لعلاج وزراعة الأسنان بالتعاون مع مركز بحوث زراعة الأسنان، بمشاركة 25 من الأطباء المتطوعين، واستفاد منها أكثر من 19 نزيلاً ونزيلة.

رعاية متكاملة

أكد العميد أحمد شهيل أن تعزيز جودة حياة النزلاء وذويهم، من أولويات القيادة الشرطية بالشارقة، مؤكداً إن تقديم الرعاية المتكاملة وفق مبادئ حقوق الإنسان، والبرامج المتلاحقة، تسهم إسهاماً فعالاً في إعادة تأهيلهم ليصبحوا قادرين على الاندماج في المجتمع والالتزام بالقانون. وأشار مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، إلى إن الاحتفاء باليوم العالمي للنزيل، الذي يصادف شهر يوليو من كل عام، يتضمن رسالة تعكس القيم الإنسانية النبيلة، وتجسد وعياً عالمياً، بخصوصية هذه الفئة وأهمية رعايتها بشكل يضمن إصلاحيها وتأهيلها وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية والخدمات المراعية لحقوق النزلاء.

وقال إن المؤسسة تتطلع إلى المزيد من المبادرات والبرامج التأهيلية التي تساهم في عودة النزيل إلى أسرته، وأن يصبح فرداً نافعاً، وندعو جميع الجهات الحكومية والخاصة وأسر النزلاء، أن يكونوا جزءاً من عملية علاج وإصلاح النزيل وتقبله بعد خروجه من المؤسسة لما له من دور كبير في عدم انتكاسته وعودته للمؤسسة.