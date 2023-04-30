25 % انخفاض في البلاغات المقلقة بدبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومديري مراكز الشرطة.

وثمن معاليه الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان، ما أدى إلى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 25% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع البلاغات المعلومة في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 97%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وانخفاض البلاغات المجهولة بنسبة 14% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وانخفاض في البلاغات الجنائية غير المقلقة بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

واستعرض العقيد راشد بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال الاجتماع، تقرير الكفاءة الشرطية والتنبؤ بالجريمة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في تنفيذ الخطط التطويرية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وخطط تقليل الجرائم في مناطق الاختصاص وتشكيل فرق عمل فعّالة.

إنخفاض

كما قدم العقيد راشد بن ظبوي شرحاً حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة بالتعاون مع مراكز الشرطة، والتنبؤ بالجريمة والأساليب الإجرامية المتوقعة، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال اللواء جمال سالم الجلاف: إن الاجتماعات الدورية لمعالي القائد العام لشرطة دبي، تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة تُقيم نتائج الإدارة ربع السنوية، وذلك ضمن جدول زمني محدد، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.