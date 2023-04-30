ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات

أبوظبي (وام)

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، بالعملية الميدانية التي نفذتها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالدولة، والتي أسفرت عن ضبط شبكة مكونة من (24) متهماً في ترويج المخدرات.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عُقد عن بُعد، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة. واعتُمدت خلال الاجتماع مستهدفات مبادرة الإطار المشترك (2023)، لمنع تهريب المخدرات وترويجها داخل الدولة، والتي تشترك فيها وزارة الداخلية والجمارك وحرس السواحل بالقوات المسلحة.