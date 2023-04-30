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وفد من «تريند» يزور متحف «1185»

عبيد الكتبي ومحمد العلي والحضور خلال الزيارة (من المصدر)
1 مايو 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد معالي اللواء الركن الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي بجهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات البحثية العلمية، ورؤيته الاستشرافية العالمية، مؤكدًا أن المركز تمكن عبر رؤيته ودراساته وأبحاثه المعرفية الشاملة من وضع بصمة دولية تشكل نافذة كبرى لنشر المعرفة الوازنة الموثقة.
جاء ذلك خلال خلوة بحثية جرت في متحف معاليه الذي يحمل اسم «1185»، لدى زيارة وفد من باحثي تريندز الشباب يرافقهم الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، حيث أَطْلَعَ اللواءُ الكتبي الوفدَ على مقتنيات المتحف البالغ عددها 30 ألف قطعة، توثق لمراحل تاريخية مهمة.
وشدد في الخلوة البحثية على أهمية المتاحف والتراث، بوصفها قاعدة معرفية موثقة للبحث العلمي، وقال إن هناك ترابطًا وتشابكًا بين الجانبين، داعيًا الشباب إلى إيلاء معارف الماضي اهتمامًا بما يخدم المستقبل ويشارك في صنعه.

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