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شرطة دبي تكرم متميزي «تَراكم في عيونّا»

شرطة دبي تكرم متميزي «تَراكم في عيونّا»
1 مايو 2023 02:06

دبي (الاتحاد)
كرّم العقيد صلاح محمد المرزوقي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالوكالة، المتميزين في الإدارة العامة للدعم اللوجستي والمتعاونين معها ضمن مبادرة «تراكم في عيونا»، الهادفة الى تحفيز الموظفين وخلق المزيد من الترابط بين موظفي الإدارة.
وأثنى العقيد صلاح المرزوقي على جهود المتميزين، والتي أدت إلى تحقيق أهداف الإدارة العامة الإدارة العامة للدعم اللوجستي وتأدية رسالتها على أكمل وجه وبتميز عال وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في الإدارة العامة.
وأكد العقيد صلاح المرزوقي أن كوكبة المتميزين يعملون بتناغم كبير ضمن روح فريق العمل الواحد.

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