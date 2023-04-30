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رئيس الدولة يهنئ سلطان القاسمي بفوز فريق الشارقة بكأس سموه

رئيس الدولة يهنئ سلطان القاسمي بفوز فريق الشارقة بكأس سموه
30 ابريل 2023 20:59

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي اليوم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز فريق نادي الشارقة لكرة القدم ببطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، للمرة العاشرة في تاريخ الفريق، والتي أُقيمت على «استاد محمد بن زايد» في أبوظبي.
كما هنأ سموه جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومحبي النادي وجماهيره، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات والبطولات.
وثمن سموه، الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للرياضة والرياضيين.
من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته، مشيداً بالدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للقطاع الرياضي على مختلف المستويات ورعايته أبناءه الرياضيين في جميع أنواع الرياضات، وحرصه على متابعتهم ومواصلة تميزهم.

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