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منصور بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع البرهان

منصور بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع البرهان
30 ابريل 2023 20:27

 أجرى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.
وبحث سموه ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
وشدد سموه على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره. كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان.
من جانبه أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين.

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