سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة عبدالله عمر الشامسي

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالله عمر محمد عبيد الشامسي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة نوف بالشارقة. وأعرب سموه عن خالص مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. حضر المجلس بجانب سموه الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى جانب عدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية وكبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء المجلس الاستشاري والبلدي لإمارة الشارقة.