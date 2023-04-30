بدأ التسجيل لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء بتلقي طلبات التسجيل للمشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444 - 2023، اعتباراً من يوم غد وحتى 20 مايو المقبل. الجدير بالذكر أن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعتبر واحدة من أهم المسابقات التي تنظمها الجائزة سنوياً، وتضم المخصصة منها للذكور فقط خمس فئات وهي فئة براعم القرآن، وفئة فتيان القرآن وفئة شباب القرآن وفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة. ويشترط لغير المواطنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، كما يجب أن يكون المتسابق متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وألا يكون للمتسابق في جميع الفئات تسجيلات قرآنية خاصة به على مواقع التواصل، ويحق للجائزة استبعاد أي مرشح إذا ثبتت مخالفته لأي من الشروط أو الأنظمة أو اللوائح الخاصة بالمشاركة. وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن المشاركة في المسابقة تتم عن طريق تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات والتي يمكن الحصول عليها، سواءً من خلال الحضور إلى مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي خلال ساعات الدوام الرسمي، أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت www.quran.gov.ae‏. وقد رصدت الجائزة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ويمنح بقية المتسابقين في جميع الفئات مكافآت تشجيعية، كما تمنح شهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأفرع المذكورة وشهادات مشاركة لباقي المتسابقين.