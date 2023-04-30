الإثنين 1 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بدأ التسجيل لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل

بدأ التسجيل لمسابقة راشد بن محمد لأجمل ترتيل
30 ابريل 2023 13:48

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم البدء بتلقي طلبات التسجيل للمشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444 - 2023، اعتباراً من يوم غد وحتى 20 مايو المقبل. الجدير بالذكر أن مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل تعتبر واحدة من أهم المسابقات التي تنظمها الجائزة سنوياً، وتضم المخصصة منها للذكور فقط خمس فئات وهي فئة براعم القرآن، وفئة فتيان القرآن وفئة شباب القرآن وفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة. ويشترط لغير المواطنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، كما يجب أن يكون المتسابق متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وألا يكون للمتسابق في جميع الفئات تسجيلات قرآنية خاصة به على مواقع التواصل، ويحق للجائزة استبعاد أي مرشح إذا ثبتت مخالفته لأي من الشروط أو الأنظمة أو اللوائح الخاصة بالمشاركة. وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن المشاركة في المسابقة تتم عن طريق تعبئة استمارة الترشيح المعدة من وحدة المسابقات والتي يمكن الحصول عليها، سواءً من خلال الحضور إلى مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي خلال ساعات الدوام الرسمي، أو من خلال موقع الجائزة على الإنترنت www.quran.gov.ae‏. وقد رصدت الجائزة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ويمنح بقية المتسابقين في جميع الفئات مكافآت تشجيعية، كما تمنح شهادات تقدير للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأفرع المذكورة وشهادات مشاركة لباقي المتسابقين.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سجل حافل في حماية العمال
«الإمارات للاستكشاف» يبدأ في عمل المستكشف راشد 2
المصدر: وام
المساجد
الإمارات
جائزة دبي للقرآن
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الاقتصادي
انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 في دبي
اليوم 13:00
ماجد سلطان: شباب الأهلي يعتزم استضافة «آسيوية السلة»
الرياضي
ماجد سلطان: شباب الأهلي يعتزم استضافة «آسيوية السلة»
اليوم 13:00
«زايد للإسكان» يصدر 945 قرار مساعدة سكنية بـ 749 مليون درهم
الإمارات
«زايد للإسكان» يصدر 945 قرار مساعدة سكنية بـ 749 مليون درهم
اليوم 12:34
الغندري «قوة جديدة» لدعم دفاع عجمان
الرياضي
الغندري «قوة جديدة» لدعم دفاع عجمان
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©