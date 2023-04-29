حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة مريم علي بن جريس

أم القيوين (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم علي عبدالرحمن بن جريس. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري.