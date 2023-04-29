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ولي عهد الشارقة يعزي في وفاة عبدالله الشامسي

ولي عهد الشارقة خلال تقديم التعازي في وفاة عبدالله عمر محمد عبيد الشامسي (وام)
30 ابريل 2023 01:47

الشارقة (وام)
قدم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله عمر محمد عبيد الشامسي.
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمنزل الفقيد في منطقة النوف بالشارقة، عن خالص تعازي سموه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
حضر واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ محمد بن صقر النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشيخ صقر بن ناصر النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وعبدالرحمن علي الجروان، مستشار الديوان الأميري بالشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية.

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