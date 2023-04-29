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سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «ثقافات الشعوب» في جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد خلال الإطلاع على أحد أجنحة الملتقى (من المصدر)
30 ابريل 2023 01:47

الشارقة (الاتحاد)
افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، فعاليات ملتقى ثقافات الشعوب الذي تنظمه الجامعة على مدار يومين.
وتجول سموه في أروقة الأجنحة المشاركة ضمن الفعاليات، والتي تضم 24 دولة من مختلف دول العالم، قدم خلالها الطلبة تعريفاً بالثقافات المحلية لكل دولة، مع عروض فنية ومعلوماتية للتعريف بها، ومكونات تراثها الثقافي والحضاري، مع تقديم العديد من المأكولات الشعبية والفقرات الفلكلورية لتلك الدول. وتضمنت الأجنحة المشاركة تعريفاً بالزي الشعبي التراثي لكل دولة، وصوراً لأبرز الشخصيات والمعالم السياحية، والمدن والعملات، والمشغولات اليدوية، والمنتجات المحلية، إلى جانب نماذج من الأسواق الشعبية والتراث القديم لكل دولة.
وتابع سمو رئيس جامعة الشارقة خلال افتتاح الملتقى عروضاً فنية وتراثية لمجموعة من الدولة المشاركة، بالإضافة إلى الفقرات الشعرية، وتستمر العروض الفنية والفلكلورية لمختلف الدول على المسرح الرئيس خلال يومي الملتقى. وتضم الدول المشاركة كلاً من الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، وفلسطين، وسوريا، وليبيا، والمغرب، والصومال، واليمن، والسودان، وتونس، والجزائر، واليابان، والأردن، وغانا، وكازاخستان، ونيجيريا، والسنغال، وبنغلاديش، والهند، وباكستان، وسريلانكا، وأفغانستان.

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