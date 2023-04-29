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ولي عهد رأس الخيمة: إنجاز «النيادي» فصل جديد في ريادة الإمارات

ولي عهد رأس الخيمة: إنجاز «النيادي» فصل جديد في ريادة الإمارات
30 ابريل 2023 01:47

رأس الخيمة (وام)
هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بنجاح سلطان النيادي في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية.
وأكد سموه أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ موقعها الرائد في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، ويُعد مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء، ويتوج جهود القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجية استكشاف الفضاء الإماراتية، ومشاركة دول العالم مسيرتها العلمية.
وأشار سموه إلى أن سجل الإمارات في مجال الفضاء أضحى عنواناً لمشاريع نوعية مثل إعداد رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية مثل «مسبار الأمل»، وإطلاق الأقمار الاصطناعية، وتشجيع قطاع اقتصاد الفضاء، وإجراء دراسات تقنية وفنية وصحية، كما يمهد الطريق أمام مهمات فضائية جديدة في المستقبل، تسهم في إيجاد حلول للتحديات، وتخدم الإنسانية.

 

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