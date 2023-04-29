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خليفة بن طحنون: تسخير الإمكانيات لخدمة أبناء الشهداء وذويهم

خليفة بن طحنون خلال زيارة أسرة الشهيد محمد سعيد راشد الصريدي (الصور من وام)
30 ابريل 2023 01:47

الفجيرة (وام)
زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أسرة الشهيد محمد سعيد راشد الصريدي في إمارة الفجيرة، وذلك بعد عودتهم من رحلة علاج خارج الدولة.

ورحب ذوو الشهيد بالشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، حيث تبادل معهم الأحاديث الودية، واطمأن على الأوضاع الصحية لابن الشهيد وسير العلاج، مؤكداً أن المكتب يعمل على تسخير الإمكانيات كافة لخدمة أبناء الشهداء وذويهم.

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من جانبهم، عبر ذوو الشهيد وأسرته عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس عمق اهتمام القيادة ورعايتها لذوي الشهداء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه الزيارة.

 

الإمارات
خليفة بن طحنون
مكتب شؤون أسر الشهداء
الفجيرة
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