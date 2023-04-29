«بيئة أبوظبي»: رصد انبعاثات ملوثات الهواء من عوادم المركبات

هالة الخياط (أبوظبي)

انتهت هيئة البيئة - أبوظبي من قياس انبعاثات المركبات على طرق أبوظبي باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد بالاعتماد على الليزر، بعد أن تم قياس الانبعاثات من المركبات لثلاثة أسابيع، في ستة مواقع مختلفة في إمارة أبوظبي، من خلال تقنية تُستخدم لأول مرة في المنطقة، ومعتمدة من وكالة ناسا للفضاء.

وأكدت «الهيئة» أن مجمل المركبات التي تم قياس انبعاثاتها في خمسة مواقع في مدينة أبوظبي وموقع في مدينة العين ما يقارب الـ 100 ألف مركبة من مختلف الأنواع، والآن في مرحلة تحليل البيانات التي تم جمعها ليكون إعلان نتائج الدراسة في سبتمبر المقبل، وتقيس أنظمة الاستشعار عن بُعد أول أكسيد النيتروجين (NO) وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) وأول أكسيد الكربون (CO) والهيدروكربونات (HC) وثاني أكسيد الكربون (CO2) والجسيمات العالقة في الهواء (PM)، ومن خلال الأجهزة تم تحديد رقم لوحة ترخيص السيارة، والذي يستخدم فقط للحصول على المعلومات الفنية للمركبة، مثل العلامة التجارية والطراز ونوع الوقود ومعيار الانبعاث ووزن السيارة، دون استخدام أي بيانات شخصية في هذه الدراسة.

ولفتت إلى أن قطاع النقل البري يؤثر بشكل كبير على جودة الهواء والصحة العامة، حيث إن مصدر الانبعاثات الرئيسي هو المركبات، والذي يؤثر سلباً على جودة الهواء المحيط بالقرب من المنطقة السكنية، وثبت علمياً أن المركبات على الطريق تصدر انبعاثات أكثر من انبعاثاتها في اختبارات ترخيص المركبات.

وتشير الدراسات إلى أن قطاع النقل البري يعتبر مسؤولاً عن 34% من انبعاثات أكاسيد النيتروجين، و17% من انبعاثات الجسيمات العالقة.

وتعتبر المبادرة جزءاً من برنامج الإدارة المتكاملة لجودة الهواء الذي وضعته هيئة البيئة- أبوظبي، حيث ستساهم في وضع أساس علمي للسياسات واللوائح المستقبلية لمراقبة جودة الهواء، وتطوير أدوات تشريعية مناسبة لتقليل الانبعاثات من المركبات، وتحديد أنواع وأصناف المركبات الأكثر تلويثاً حسب فئتها والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وإنشاء المدخلات الخاصة ببيانات جودة الهواء لنظام النمذجة الرياضية، وتطوير عوامل انبعاث الهواء المحلي وغازات الدفيئة، فضلاً عن تعزيز جهود البحث الأكاديمي ومشاريع الابتكار.

وأوضحت «الهيئة» أن البيانات التي سيتم جمعها ستساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل لوضع السياسات للحد من الانبعاثات الناجمة عن قطاع المركبات، بالإضافة إلى توفير بيانات خط الأساس ومعلومات عن الانبعاثات من أسطول المركبات الحالي في إمارة أبوظبي. ومن خلال هذا المشروع، ستتمكن شرطة أبوظبي من الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لخصائص أسطول المركبات الحالي والمعلومات التي يمكن أن تساعدهم في تعزيز عملية ترخيص المركبات.

كما سيساعد المشروع في تطوير برامج للحد من انبعاثات الملوثات الضارة في الهواء لضمان جودة هواء وحياة صحية أفضل لسكان إمارة أبوظبي.

تقنية الكشف

تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي المشروع بالشراكة مع شركة إيرث إنتليجنس للاستشارات البيئية «4EI»، وشركة هيجر لتقنيات البيئة والغلاف الجوي «هيت» (HEAT)، الحاصلة على براءة اختراع من وكالة الفضاء الأميركية ناسا، وتقنية كشف الانبعاثات والإبلاغ عنها «EDAR» التي تقيس الانبعاثات على الطرقات باستخدام أجهزة الكشف الآنية القائمة على الليزر.

ومن خلال هذه التقنية المتطورة، ستتمكن الهيئة من معالجة البيانات التي تم جمعها بطريقة أوتوماتيكية والتنسيق مع الجهات المعنية لمطابقة معلومات وبيانات الاستشعار عن بُعد مع تلك الموجودة في قواعد بيانات تسجيل المركبات في الإمارة. وسيتم خلال فترة الدراسة توفير تحاليل مفصلة للبيانات التي سيتم جمعها (مثل الانبعاثات بالكيلومترات المقطوعة ونوع السيارة وسنة الطراز والحمولة، وغيرها)، ما سيسهم بوضع توصيات للحد من آثار تلوث الهواء الناجم عن المركبات.