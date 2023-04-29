الجابر: دور مهم للذكاء الاصطناعي في تنويع الاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، ضرورة أن تؤدي بحوث الذكاء الاصطناعي دوراً فاعلاً في إيجاد حلول عملية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية، وتعالج التحديات العالمية مثل تداعيات تغير المناخ.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة في العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، والتي رافقه فيها بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، والبروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة والأستاذ المحاضر فيها.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى كوادر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأشاد بجهود أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب الباحثين، والتقى معاليه خلال الزيارة أعضاء الهيئة التدريسية من المشاركين في البحوث العلمية التي تركز على المجالات الأساسية الثلاثة للجامعة وهي المناخ والصحة والتعليم. وقال معاليه: «سيساعد اعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات على تحقيق أهداف دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في تنويع الاقتصاد.. وتشير التوقعات إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي في طريقها للمساهمة بما يقدر بنحو 13 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين جودة حياة الملايين حول العالم ودعم الصناعات المستقبلية. وفيما يشهد العالم بداية ثورة تكنولوجية جديدة، فإن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعمل على تخريج نخبة من المتخصصين الرائدين عالمياً في الذكاء الاصطناعي، وتوفر منظومة تشجع التعاون بين مختلف القطاعات بما يدعم الابتكار في دولة الإمارات».

وأوضح معاليه أن بناء منظومة مستقبلية للطاقة تتميز بالاستدامة والكفاءة يتطلب إجراء البحوث على التقنيات التي يتم تطويرها حالياً لضمان تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متزامن مع الحد من تداعيات تغيّر المناخ.

وقال: «إن التقدم والتطور اللذين تشهدهما التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والروبوتات، سيتيح خفض الانبعاثات الكربونية، خاصةً في القطاعات عالية الكثافة من خلال تعزيز القدرة على قياس معدلات استهلاك الطاقة والانبعاثات الغازية والتقليل منها».

وشهدت الزيارة عرض بحث حول إزالة الكربون من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول عملية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية، عبر النماذج اللغوية وأنظمة تعلّم الآلة التي توفّر الطاقة، وتعزيز إنتاجية الطاقة الشمسية، ورسم الخرائط الحرارية الحضرية لوضع النماذج المناخية، والتشخيص الفوري للملاريا وتقييم وضع المريض. واطّلع معالي الدكتور الجابر على برنامج الدردشة «فيكونا» الصديق للبيئة، الذي يقوم على تعاون دولي بين باحثين من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا سان دييغو.

إنتاج الطاقة

وخلال زيارته، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر باحثين بارزين من كل من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والمعهد التأسيسي للذكاء الاصطناعي، الذين أطلعوا معاليه على أهم الأبحاث التي تركز على القطاعات التي تشكل أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، بما في ذلك الاستدامة في مجالات البيئة والبنية التحتية، والصحة والتعليم، وتطوير نماذج لغوية ضخمة لاسيما باللغة العربية. ويمكن للذكاء الاصطناعي إحداث تغيير جذري في آلية إنتاج الطاقة واستهلاكها، كما يمكنه تعزيز الكفاءة والتقليل من النفايات، والمساهمة في منع غازات الدفيئة من الوصول إلى الغلاف الجوي. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بما يصل إلى 5.3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إذا تم تطبيقها على مستوى العالم، لتساهم بدور رئيس وفعّال في تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية.

التزام

قال بينج شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: «تعكس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المؤسسة الأكاديمية الرائدة، التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي. فمنذ تأسيسها، وعلى مدى ثلاث سنوات، استقطبت الجامعة باحثين مشهورين عالمياً من أرقى المؤسسات التعليمية. وأدى ذلك إلى تحفيز النمو في منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية، كما ساعد على بناء منصة قوية لتطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بهدف تعزيز بيئة ملائمة لريادة الابتكار الهادف والمستدام وخلق تأثير بعيد المدى في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم».

واطّلع معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الزيارة على المشروع المشترك التي تعمل عليه الجامعة مع شركة «آي بي إم» (IBM)، والذي يهدف إلى تطوير نظام بيانات لتحديد المناطق الحضرية في إمارة أبوظبي التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، والذي يمكن توظيفه لصياغة وتوجيه سياسات المناخ والاستدامة. ويمتاز هذا النظام بقدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قياس مستوى انبعاثات غازات الدفيئة وتحديد اتجاهات وأنماط المناخ التي يمكنها توفير رؤى ومعلومات قيّمة للعلماء وصناع السياسات.