ضابط إماراتي ينال الأستاذية في القانون الدولي العام

دبي (الاتحاد)

نال المقدم الأستاذ الدكتور محمد سعيد الحتاوي درجة الأستاذية في القانون الدولي العام، ليصبح بذلك ثاني ضابط إماراتي وخليجي ينال هذه الدرجة العلمية الرفيعة في القانون الدولي العام، ويعتبر الحتاوي من الكفاءات الإماراتية المتميزة، وهو حاصل على جوائز فردية وجماعية عدة، ويشغل منصباً علمياً مرموقاً بأكاديمية شرطة دبي، فهو رئيس قسم القانون الدولي بالأكاديمية بالإضافة إلى منصبه الإداري، وهو نائب مدير معهد التدريب.

وأعرب المقدم الحتاوي عن سعادته بهذا الإنجاز العلمي والذي ناله بعد سنوات عديدة من الخبرة العلمية والعمل كأستاذ مساعد في القانون الدولي العام بأكاديمية شرطة دبي، مثمناً جهود القيادة الرشيدة الملهمة في بناء الإنسان، معتبراً هذا الإنجاز مسؤولية كبيرة وتحدياً جديداً لتحقيق رؤى وأهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف المقدم الحتاوي أن الأبحاث التي قدمها لنيل هذه الدرجة العلمية جاءت متنوعة، وتناولت مختلف أفرع القانون الدولي العام، ومن ذلك «مدى مشروعية حظر التجول عند انتشار الأوبئة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة ودراسة تطبيقية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19»، و«مدى مشروعية استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل أثناء النزاعات المسلحة».