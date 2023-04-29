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سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لوزير الداخلية العُماني

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لوزير الداخلية العُماني
29 ابريل 2023 20:56

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء لمعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العُماني، بوفاة والدته، رحمها الله، في مجلس العزاء المقام في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني، ومعالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط.

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وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
قدم العزاء إلى جانب سموه، معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عُمان.

المصدر: وام
سيف بن زايد
عزاء
سلطنة عمان
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