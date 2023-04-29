دبلوماسية صربية: إجلاء الرعايا من السودان يجسد قيم الإمارات الإنسانية الراسخة

أكدت الدكتورة دانيكا سافوفيتش القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا، أن إجلاء دولة الإمارات عدداً من رعايا بلادها يجسد تضامن الإمارات الإنساني ومد يد العون والمساعدة إلى دول العالم ودعمها للجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

وقالت، في تصريحات صحفية على هامش وصول طائرة إجلاء اليوم السبت إلى الإمارات تحمل على متنها رعايا من 16 دولة شقيقة وصديقة «إننا، نيابة عن القيادة في جمهورية صربيا، نتوجه بالشكر والعرفان والامتنان إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين».

وأضافت أن دولة الإمارات قدمت المساعدة للكثير من المواطنين الصرب في السودان خلال عمليات الإجلاء والتي تعكس القيم الإنسانية النبيلة الراسخة في مجتمع الإمارات والذي ظهر جلياً في مشاعر الود والترحاب التي استقبلوا بها الرعايا.

وأشارت القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا إلى أن الإمارات أجلت، اليوم السبت، عدداً من المواطنين الصرب بينهم عائلة صربية مع أطفالها بمشاعر يملؤها الود والترحاب وبثت الطمأنينة في قلوبهم ووفرت لهم السكن الملائم ليواصلوا مسيرتهم إلى دولتهم بعد ذلك بأمن وأمان.

وقالت إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً ملهماً في الأخوة الإنسانية والوقوف إلى جانب الدول في الظروف الطارئة، وهو ما يؤكد التزام الإمارات وإنسانيتها الراسخة تجاه الشعوب والمجتمعات حول العالم.