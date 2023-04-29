رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن خلال لقاء في استراحة المرموم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم السبت، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة المرموم في دبي.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الأحاديث الأخوية الودية.

كما بحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين، إضافة إلى الجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها دولة الإمارات وأهدافها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها المباركة، وتعزيز تصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.

وأعرب سموهما عن اعتزازهما بالإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات مؤخراً خاصة في مجال الفضاء وخططها المستقبلية للبناء عليها لترسيخ خطواتها وإسهاماتها في علوم هذا القطاع لخدمة البشرية جمعاء.

حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ والأعيان.