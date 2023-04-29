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صور.. الإمارات تجلي عدداً من مواطنيها من السودان ورعايا 16 دولة

صور.. الإمارات تجلي عدداً من مواطنيها من السودان ورعايا 16 دولة
29 ابريل 2023 16:42

وصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء تقل عدداً من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

تقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها.

وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددةً على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات عملت مؤخراً على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها.

المصدر: وام
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