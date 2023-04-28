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محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل إسهاماتنا العلمية في الفضاء.. وفخورون بالنيادي

محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل إسهاماتنا العلمية في الفضاء.. وفخورون بالنيادي
29 ابريل 2023 02:35

أبوظبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن هذا الأسبوع، أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي، مشيراً سموه إلى أن الإمارات ستواصل بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: «أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله (مسبار الأمل) أوضح صورة لقمر المريخ (ديموس) وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد، وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء».
من جهته، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المهمة التي تعد إنجازاً إماراتياً وعربياً في مجال علوم الفضاء، جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار على مدار ثلاث سنوات.
وقال سموه: «بعد 3 سنوات من التدريب المكثف... رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي... وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية... أول إماراتي... أول عربي... أول مسلم... يسير في الفضاء الخارجي... فخورون بذلك».
وأضاف سموه: «يقولون إن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية... العرب قادرون... العرب قادمون... العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم... والاستثمار في الشباب... والابتعاد عن الخلافات».

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