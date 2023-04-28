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هزاع بن زايد: طموح زايد تحقق بأبهى صورة

هزاع بن زايد: طموح زايد تحقق بأبهى صورة
29 ابريل 2023 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعبها، على إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بالسير في الفضاء الخارجي. 
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في «تويتر» أمس: «أول رائد فضاء إماراتي وعربي يسير في الفضاء.. طموح زايد تحقق اليوم بأبهى صورة.. أجمل التبريكات للشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وحكام الإمارات وأهلها على هذا الإنجاز التاريخي.. ونحمد الله على سلامة سلطان النيادي وزملائه الذين وصلوا الليل بالنهار للوصول إلى هذا الهدف».

هزاع بن زايد
الإمارات
طموح زايد
سلطان النيادي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
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