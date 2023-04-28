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منصور بن زايد: القيادة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الرياضة

منصور بن زايد يحيي الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة وإلى جانبه سلطان بن حمدان بن زايد وراشد بن حميد ومحمد بن هزام
29 ابريل 2023 02:35

أبوظبي (وام)
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي جمعت فريقي الشارقة والعين في استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

كما حضر المباراة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون الشهداء، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعبد الله الشاهين، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ووداتو ويندسور، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتوَّج سموه فريق نادي الشارقة الفائز بالبطولة، بعد تغلبه على فريق نادي العين بركلات الجزاء الترجيحية، وقدم سموه التهنئة للاعبي الناديين على ما بذلوه من جهود، وما أظهروه من روح رياضية ومستويات فنية خلال المباراة النهائية.

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وقال سموه، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الرياضة، ودعم الأندية الوطنية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الرياضي، وتمكين الرياضيين وتشجيعهم على التميز، وتوفير مقومات النجاح كافة لهم.

وثمَّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جهود «اتحاد الكرة» و«رابطة المحترفين» في تنظيم البطولات، والمساهمة في رفع المستويات الفنية لأندية كرة القدم في دولة الإمارات، مشيداً سموه بالمشاركة المهمة للجماهير في مباريات البطولة، ودورها في تحسين أداء الفرق، وتشجيع التنافس الإيجابي بين اللاعبين.

وجاء فوز الشارقة باللقب للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه.

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