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سفير الإمارات لدى الأرجنتين والأورغواي والباراغواي يلتقي مدير أمانة «ميركوسور»

سفير الإمارات لدى الأرجنتين والأورغواي والباراغواي يلتقي مدير أمانة «ميركوسور»
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (وام) 

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التقى سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، السفير غير المقيم لدى جمهورية الأورغواي الشرقية وجمهورية الباراغواي، بيرناردينو هوغو ساغيير كاباجيرو، مدير أمانة السوق المشتركة للجنوب «ميركوسور»، حيث أشار إلى أهمية الأدوار المحورية التي تلعبها السوق المشتركة في مجال التجارة الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
واستعرض القمزي مع كاباجيرو مميزات الاقتصاد الإماراتي، والموقع الجغرافي لدولة الإمارات الذي أهّلها لتكون مركزاً لوجستياً دولياً للتصدير وإعادة التصدير إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، وأشار إلى تمتع دولة الإمارات بعلاقات قوية مع المنظمات التجارية الرئيسة على المستوى الإقليمي والدولي. وأكد الجانبان أهمية العمل على تعزيز فرص التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأعضاء تجمع «ميركوسور»، وتوطيد العلاقات متعددة الأطراف.

سفير الإمارات
الإمارات
سعيد عبدالله القمزي
ميركوسور
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