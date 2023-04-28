سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس ساموا

أبيا (وام)

قدم عبد الله علي عتيق السبوسي، سفير الدولة لدى أستراليا، أوراق اعتماده إلى فخامة توماليالي فانو فاليتو آ سوالوفي الثاني، رئيس دولة ساموا، سفيراّ غير مقيم لدى ساموا، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالبيت الرئاسي في العاصمة أبيا، ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس دولة ساموا، السفير، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء، وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب السبوسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ساموا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

كما التقى السفير معالي فيامي ناومي ماتافا، رئيسة الوزراء، وزيرة الخارجية، ومعالي توسولوسو سيدريك شوستر، وزير الموارد الطبيعية والبيئة.