ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالله إبراهيم الظاهري

عجمان (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله إبراهيم سعيد الظاهري، أمين السر العام لنادي عجمان، عضو مجلس إدارته، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس الحميدية بعجمان. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لوالد وأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.