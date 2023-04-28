1500 وظيفة للمواطنين في قطاع المصارف والتأمين

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد الإمارات المالي، المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي وبالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي، عن تنظيم معرض «إثراء الأول للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي سيفتتح يوم الاثنين المقبل في الفترة بين 1 - 18 مايو، وينطلق في مقر المعهد في دبي بمدينة دبي الأكاديمية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة.

ويسعى معرض التوظيف إلى توفير 1500 وظيفة، 700 منها في قطاع المصارف، و300 بالقطاع التأميني، و500 في قطاع الصرافة، ونحو 50 في شركات التمويل، وذلك من خلال تعريف أبرز المصارف والشركات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني دولة الإمارات. كما ستقام على هامش المعرض ورش عمل بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) أيام الاثنين والأربعاء، بالإضافة إلى تخصيص جناح لتقديم الإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل طوال فترة المعرض.

وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: يعمل المعهد بجد ويكرس كافة طاقاته لتنفيذ خطط جذب وإعداد الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي ودمجهم ضمنه، ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الإمارات، تحقيقا للمبادئ العشرة التي تقوم عليها رؤية الدولة للأعوام الخمسين المقبلة».

وينعقد الجزء الأول من المعرض في الأسبوع الأول من شهر مايو بمقر معهد الإمارات المالي في دبي، ويخصص للحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق من حاملي درجة البكالوريوس في اختصاصات البنوك والتأمين والمالية والمجالات الأخرى ذات الصلة، ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية، الحاصلين على معدل تراكمي 3.0 وما فوق.

وينعقد الأسبوع الثاني من المعرض في مقر المعهد بدبي أيضا، لحاملي البكالوريوس، بالإضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل، وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

مشاركون

ينعقد المعرض يومي 17 و18 مايو في مقر المعهد بأبوظبي لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق، ولخريجي مجال تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية، الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق، حيث يعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.

وتشمل قائمة البنوك المشاركة في معرض «إثراء الأول للتوظيف» كلاً من بنك أبو ظبي الأول، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، وستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي.