شراكة لتدريب وتوظيف طلبة «بوليتكنك أبوظبي»

أبوظبي (وام)

أبرم معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني شراكة مع شركة «هانيويل ميدل ايست ليمتد» لتوفير فرص العمل والتدريب المتخصص لنخبة من خريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي التابع للمعهد، وذلك وفقاً لسياسة ومعايير «هانيويل». وقع اتفاقية الشراكة الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية ولوكا ماريانو مدير أول شركة «هانيويل ميدل ايست ليمتد»، وذلك في مقر مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وبحضور الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، ونخبة من المسؤولين، وتعمل الاتفاقية على تعزيز برامج البحوث، وتبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات الخاضعة للتطبيق في نطاق البحث، بجانب صقل التفكير القيادي المتعلق بأفضل الممارسات في التعلم والتعليم باستخدام أحدث التقنيات.