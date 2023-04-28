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الإمارات

تعاون أكاديمي بين «تريندز» وجامعة أبوظبي

خلال توقيع الاتفاقية (الاتحاد)
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد) 

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أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وجامعة أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك تحدّد سُبل التنسيق في المجالات العلمية والبحثية والدراسات الإنسانية بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين وتوسيع قاعدته وتنويع مصادره وتوظيفه لخدمة المجتمع.
وقَّع الاتفاقية، بحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، كل من البروفيسور غسان عواد مدير الجامعة، فيما وقعها من جانب تريندز محمد السالمي رئيس قطاع البحوث والاستشارات، وذلك في مقر الجامعة بحضور مسؤولين من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين تريندز والجامعة في مجالات البحوث والدراسات، إضافة إلى الدراسات الاستشرافية، واستطلاعات الرأي، وتبادل الإصدارات العلمية، وتبادل الخبراء والباحثين لدى الطرفين والاستفادة من خبراتهم، والمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.
وقد أشاد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري بجهود تريندز البحثية، وبمستوى إصداراته وفعاليته العالمية وتخصصه في عدد من المجالات التي بات مرجعًا فيها، وقال إن توقيع هذه الاتفاقية بين الجامعة والمركز سيعزز علاقات التعاون بينهما انطلاقًا من الإيمان بأهمية تمكين الطلاب من القدرة على استشراف المستقبل من خلال البحث العلمي والاستفادة من نتاج المراكز البحثية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
منتجات علمية
أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على تعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات، وتوظيفها لخدمة البحث العلمي.
وأشاد الدكتور العلي بهذا التعاون بين مركز بحثي ومؤسسة أكاديمية مرموقة، مشيرًا إلى أن تكاتف البحث العلمي والأكاديمي من شأنه الخروج بمنتجات علمية بالغة الأهمية والدقة والمصداقية، كما ثمّن المستوى التعليمي الراقي الذي تقدمه الجامعة لطلابها، ودورَها المهم في خدمة مجتمع البحث العلمي الإماراتي والعالمي، وما وصلت إليه من تقدّم يعتمد التطورات التكنولوجية.

تريندز
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
جامعة أبوظبي
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