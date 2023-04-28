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الإمارات

«الصحفيين» تنظم لقاء مفتوحاً مع طلبة الإعلام السوريين

«الصحفيين» تنظم لقاء مفتوحاً مع طلبة الإعلام السوريين
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أقامت جمعية الصحفيين الإماراتية في فرعها بأبوظبي لقاءً مفتوحاً مع وفد من طلبة الإعلام السوريين الذين يقومون حالياً بزيارة المؤسسات الإعلامية في الدولة، ضمن الدورة الثانية من مبادرة دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام.
حضر اللقاء الذي شارك فيه عدد من الصحفيين من أعضاء الجمعية الدكتور أحمد المنصوري عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور مجيب هزاع عضو لجنة التدريب، والدكتورة أمل ملحم المدير العام لشركة AM Media الجهة المشرفة على المبادرة، والدكتور محمد العمر عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق المشرف على الوفد الطلابي.
في بداية اللقاء رحب الدكتور أحمد المنصوري بالوفد الطلابي مثمناً هذه المبادرة التي تقام للعام الثاني بهدف دعم الشباب المتميز في مجال الإعلام، ومؤكداً حرص جمعية الصحفيين الإماراتية على تقديم كل الإمكانات والخبرات التي تخدم المسيرة المهنية لإعلاميي المستقبل.
وتطرق المشاركون في اللقاء المفتوح إلى مواضيع تتعلق بجدلية الإعلامين التقليدي والجديد، وبإعلام الكوارث والأزمات، ومفاهيم الصحفي الشامل، وضرورة تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار، معتبرين أن هذا ما يصنع الفرق بين الإعلامي المتمرس الذي درس الإعلام، وبين صانع المحتوى الهاوي الذي قد يرتكب أخطاء مهنية بسبب نقص الخبرة والتأسيس الصحيح.

جمعية الصحفيين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
سوريا
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