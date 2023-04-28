«رعاية النساء والأطفال» و«الأمين» تعززان التعاون الأمني

دبي (وام)

أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال مُذكرة تفاهم مع خدمة الأمين بهدف تعزيز التعاون المُشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المُناطة بهما تجاه رفع الوعي المُجتمعيّ وخلق بيئةٍ آمنة عبر إرساء المبادئ السليمة للحدّ من الظواهر الدخيلة، وذلك ضمن جهودها الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة، ومساعيها لتكريس أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع. وقع المذكرة شيخة سعيد المنصوريّ مدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، وعمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين. تنصّ المُذكرة على تعزيز التعاون بين الطرفين في المواضيع المُتعلقة بالهويّة الوطنية والولاء والانتماء، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم حملات توعية مُشتركة عبر المحاضرات ووسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعيّ.