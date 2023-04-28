530 طالباً يتنافسون في «الخطابة البيئية»

دبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الـ23 من مسابقة الخطابة البيئية بين المدارس في الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2023 في مجمع دبي للمعرفة.

شهدت المسابقة ثنائية اللغة (العربية/ الإنجليزية) مشاركة 530 طالباً وطالبة شكلوا 90 فريقاً. تقام هذه المسابقة سنوياً في أبريل بالتزامن مع يوم الأرض العالمي (22 أبريل) وتجمع الطلاب من جميع الإمارات السبع لمعالجة السيناريو الحالي حول 4 مواضيع بيئية مختلفة، والتي تتطلب مناقشات حيوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإيجاد حلول عملية لهذه القضايا.

وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «إن الوعي البيئي والاستدامة أصبحا قضية ملحة في عالم اليوم. مع تغير المناخ والتلوث واستنفاد الموارد الطبيعية، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات نحو مستقبل مستدام».