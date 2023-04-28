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الإمارات

معهد «نيويورك أبوظبي» يستضيف جلسات الاستدامة

جامعة نيويورك أبوظبي
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (وام)

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أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي استضافة سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل خلال شهر مايو المقبل، حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالاستدامة. وتبدأ سلسلة الجلسات الحوارية في الأول من مايو 2023 مع جلسة تحت عنوان «كوب28 وما بعده: أبحاث جامعة نيويورك أبوظبي تحقق صافي الصفر» والتي تركز على الدور الرئيسي للأبحاث في تعزيز الاستدامة البيئية وسبل تلبية الاحتياجات المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية، مع الحد من التأثير على البيئة في ظل تزايد عدد السكان. 
وقالت ناهد أحمد، مساعد مدير البرامج العامة في معهد جامعة نيويورك أبوظبي: «تساهم الفعاليات القادمة خلال شهر مايو في دعم جهود مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة (كوب 28)، حيث تعكس هذه الفعاليات التزام الدولة بتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة».

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معهد جامعة نيويورك أبوظبي
الاستدامة
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