%100 نسبة إنجاز «بلاغات» بلدية عجمان

عجمان (الاتحاد)

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان من التعامل الفوري مع شكاوى الجمهور والبلاغات الواردة خلال وقت قياسي، ليحقق مؤشر المعالجة 96% متجاوزاً المستهدف البالغ 92%، وبلغت النسبة الخاصة بحل البلاغات 100%، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن الدائرة للعام الماضي.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة وفرت أفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة، مؤكدة أن القيادة العليا تؤمن بقيم المصداقية والشفافية، وفتح آفاق التواصل المباشر مع المتعاملين، وأنهم أساس نجاح الدائرة واستمرارية تقديمها للأفضل.

وقالت إن الكفاءات المؤهلة نجحت في معالجة البلاغات ضمن يومين عمل على مستوى القطاعات، لافتة إلى أن الدائرة تدعو أفراد المجتمع كافة للتواصل المباشر والإبلاغ عن الحالات عبر قنواتها المتعددة والمتمثلة في الخط الساخن 80070 وقنوات التواصل الرسمية، والحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين في مركز المدينة ومدينتي مصفوت والمنامة. من جانبه، أوضح إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن الدائرة تتبع نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام «سي آر إم»، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.

وأضاف أن نسبة معالجة الشكاوى ضمن 5 أيام عمل، حققت 96%، لتستقبل الدائرة على مدار العام الماضي 10280 شكوى.