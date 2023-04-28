السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

%100 نسبة إنجاز «بلاغات» بلدية عجمان

مركز الاتصال في بلدية عجمان (من المصدر)
29 ابريل 2023 02:34

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«النمور» يكتب سطراً ويترك الآخر
الإمارات: الدبلوماسية العربية مهمة لإنهاء الأزمة السورية

تمكنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان من التعامل الفوري مع شكاوى الجمهور والبلاغات الواردة خلال وقت قياسي، ليحقق مؤشر المعالجة 96% متجاوزاً المستهدف البالغ 92%، وبلغت النسبة الخاصة بحل البلاغات 100%، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن الدائرة للعام الماضي.
وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة وفرت أفضل البرامج والتجهيزات اللازمة لحل الشكاوى والبلاغات، مستندة إلى كفاءات بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل الفوري مع الحالات الواردة كافة، مؤكدة أن القيادة العليا تؤمن بقيم المصداقية والشفافية، وفتح آفاق التواصل المباشر مع المتعاملين، وأنهم أساس نجاح الدائرة واستمرارية تقديمها للأفضل.
وقالت إن الكفاءات المؤهلة نجحت في معالجة البلاغات ضمن يومين عمل على مستوى القطاعات، لافتة إلى أن الدائرة تدعو أفراد المجتمع كافة للتواصل المباشر والإبلاغ عن الحالات عبر قنواتها المتعددة والمتمثلة في الخط الساخن 80070 وقنوات التواصل الرسمية، والحضور الشخصي لمراكز سعادة المتعاملين في مركز المدينة ومدينتي مصفوت والمنامة. من جانبه، أوضح إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن الدائرة تتبع نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، والتي يتم فرزها وتصنيفها حسب الإدارة المختصة والقطاع المعني، ويتم تجميعها في نظام «سي آر إم»، للعمل الفوري وإغلاق الحالات وفق مدد زمنية قصيرة.
وأضاف أن نسبة معالجة الشكاوى ضمن 5 أيام عمل، حققت 96%، لتستقبل الدائرة على مدار العام الماضي 10280 شكوى.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
اليوم 13:17
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
الرياضي
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
اليوم 12:30
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
الرياضي
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©