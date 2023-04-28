جامعة الشارقة ووفد أكاديمي من موسكو يبحثان التعاون الطبي

الشارقة (وام)

بحثت جامعة الشارقة ووفد أكاديمي وعلمي يضم عدداً من المسؤولين والباحثين من مختلف الكليات الطبية بمؤسسة الموازنة العامة للتعليم المهني التابعة لقسم الرعاية الصحية في موسكو، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية في المجالات الصحية.

فقد استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الوفد الذي ترأسته كل من أولجا ألكبيروفا رئيس الكلية الطبية الأولى، وأنزيلا جيكيفا رئيس الكلية الطبية الثانية.

وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد على مرافق الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومعاهدها وأنشطتها البحثية، فيما أشاد الوفد بجودة البيئة التعليمية والتميز الأكاديمي والبحوث التي تقدمها الجامعة وفق أعلى المعايير.