السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الشارقة ووفد أكاديمي من موسكو يبحثان التعاون الطبي

جامعة الشارقة ووفد أكاديمي من موسكو يبحثان التعاون الطبي
29 ابريل 2023 02:34

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
ابن هزام: كأس رئيس الدولة «عيد» الرياضيين
«النمور» يكتب سطراً ويترك الآخر

بحثت جامعة الشارقة ووفد أكاديمي وعلمي يضم عدداً من المسؤولين والباحثين من مختلف الكليات الطبية بمؤسسة الموازنة العامة للتعليم المهني التابعة لقسم الرعاية الصحية في موسكو، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية في المجالات الصحية.
فقد استقبل الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الوفد الذي ترأسته كل من أولجا ألكبيروفا رئيس الكلية الطبية الأولى، وأنزيلا جيكيفا رئيس الكلية الطبية الثانية.
وتم خلال اللقاء إطلاع الوفد على مرافق الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية ومعاهدها وأنشطتها البحثية، فيما أشاد الوفد بجودة البيئة التعليمية والتميز الأكاديمي والبحوث التي تقدمها الجامعة وفق أعلى المعايير.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
روسيا
موسكو
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
اليوم 13:17
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
الرياضي
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
اليوم 12:30
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
الرياضي
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©