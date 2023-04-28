«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تحتفل باليوم العالمي للطب البيطري

أبوظبي (وام)

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باليوم العالمي للطب البيطري 2023 الذي يصادف السبت الأخير من شهر أبريل كل عام، حيث نظمت فعالية للتعريف بدور الطب البيطري والاحتفاء بالكوادر البيطرية الوطنية، تحت شعار «تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مهنة الطب البيطري».

وأشادت مريم حارب السويدي نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء البيطريون في الهيئة ودورهم الكبير في تحقيق أهدافها الرامية إلى الحفاظ على صحة الحيوان والإنسان، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي، وتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، مؤكدة أن الطب البيطري يعد من التخصصات النوعية المهمة التي توليها الهيئة أهمية قصوى. وتضم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بين كوادرها نخبة مميزة من الأطباء والفنيين البيطريين الذين يبلغ عددهم 104 أطباء وفنيين، من بينهم 16 مواطناً، يمثلون ركيزة إنجاح حملات الترقيم والتحصين وخدمات الفحص والعلاج، فضلاً عن التعامل مع الأمراض الحيوانية وطوارئ الأمراض الوبائية المعدية والمشتركة.

الثالثة عشرة

تدخل حملات تحصين الثروة الحيوانية التي تنظمها الهيئة في كافة مناطق إمارة أبوظبي عامها الرابع عشر 2022-2023، وخلال العامين 2021 و2022 نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة التحصين الثالثة عشرة ضد الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية حيث تم تحصين عدد 3.272.894 رأساً من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، وتحصين عدد 979.772 رأساً من الضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، إضافة إلى تحصين عدد 1.410.113 رأساً من الماعز ضد مرض الكفت.