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الإمارات

98 ألف مستفيد من «سر بأمان»

أرشيفية
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (وام)

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استفاد 98 ألفاً من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب «السياقة» على مستوى الدولة من «مبادرة سر بأمان» للتوعية بأضرار المخدرات وفقاً للمنهج المعتمد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وذلك خلال الربع الأول من 2023.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، ودورها في الوقاية من الوقوع في شرك هذه الآفة الصحية والاجتماعية الخطرة.
ولفت إلى الاهتمام المستمر بالتوعية من مخاطر هذه الآفة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ومواكبة التطورات في مواجهتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيداً بالجهود الوطنية الحثيثة، التي تبذلها دولة الإمارات لحماية أبناء الوطن من وباء المخدرات، سواء في مجال التوعية أو العلاج والرعاية اللاحقة.
من جهته أكد خالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات «الشريك الاستراتيجي في المبادرة» نجاح المبادرة في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات.

الإمارات
أضرار المخدرات
مكافحة المخدرات
شرطة أبوظبي
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