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شرطة أبوظبي وزايد العليا تعززان التعاون

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
29 ابريل 2023 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن إضافة مجالات تعاون جديدة ضمن الشراكة القائمة بين الجهتين لخدمة أصحاب الهمم .
وقع المذكرة عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم واللواء محمد الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.
وأكد الراشدي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة والتي تحقق التطلعات المشتركة لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق التطلعات في مسيرة الدولة نحو جعلها مثالاً يحتذى به عالمياً في احتضان وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز فرص دمجهم على جميع الصعد.
وأشاد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا بالدور الريادي لشرطة أبوظبي في دعم ورعاية أصحاب الهمم وإطلاق المبادرات التي تتفق مع جهود المؤسسة وسعيها نحو تمكين ودمج فئات أصحاب الهمم في المجتمع، بما يمثل نموذجاً رائعاً للعمل الوطني الذي يسهم في التخفيف عن تلك الفئات العزيزة على قلوبنا جميعاً. وبموجب المذكرة الثانية بين الجهتين تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بينهما لتعيين منسقي ارتباط في (أبوظبي، العين، الظفرة) وتوفير الحل الأصلح لقضايا أصحاب الهمم، والعمل على إجراءات الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وإعداد الترجمات بلغة الإشارة للقوانين والسياسات والدراسات القانونية.
فريق عمل
تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مركز نظم المعلومات والاتصالات في القيادة العامة لشرطة ابوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للعمل على الربط الإلكتروني بالتنسيق مع قطاع الأمن الجنائي، والمشاركة في الدراسات والحملات التوعوية المشتركة وتبادل البيانات الدقيقة والشاملة التي تساعد في تسهيل الإجراءات وتحقيق الرؤية والخطط التي تصب في مصلحتهم. ووفقا للمذكرة يتم تبادل الزيارات بين الجهتين للوقوف على التحديات والإشكاليات والحلول المناسبة، لتهيئة البيئة الميسرة لأصحاب الهمم وتبادل الخبرات في مجال إعداد وتأهيل اختصاصي حماية الطفل ومن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لتوفير المقومات الداعمة لقانون حماية الطفل.

شرطة أبوظبي
الإمارات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
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