السبت 29 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مليون درهم من «إفكو» دعماً للحالات الإنسانية بشرطة دبي

مليون درهم من «إفكو» دعماً للحالات الإنسانية بشرطة دبي
29 ابريل 2023 02:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الدبلوماسية العربية مهمة لإنهاء الأزمة السورية
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نواصل إسهاماتنا العلمية في الفضاء.. وفخورون بالنيادي

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مساعد القائد لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، عبد الغني عبدالله، مدير عام مجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية.
وقدمت مجموعة شركات إفكو العالمية للأغذية، ضمن جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية، دعماً مالياً بمبلغ مليون درهم كتبرع لصالح الحالات الإنسانية التي تتولى رعايتها شرطة دبي.
وفي نهاية اللقاء، توجه اللواء محمد المر، بالشكر الجزيل لمجموعة شركات إفكو للأغذية على مبادرتهم المجتمعية ومساعدتهم للحالات الإنسانية، مثمناً مساهمتهم الخيرية بمد يد العون لهم، والأثر الإيجابي البالغ لهذه البادرة الإنسانية في نفوس المستفيدين من المبلغ المالي.
وأوضح اللواء المر أن المبادرة تعكس القيم الإنسانية السامية والنبيلة التي يدعو إليها المجتمع الإماراتي، ويرسخ لها ضمن مبادراته، مؤكداً حرص شرطة دبي على تسليط الضوء على الخير الذي يقدمه أصحاب الأيادي البيضاء، سواء كانوا أفرادا في المجتمع أو من المؤسسات، تعزيزاً لقيم العطاء والتآزر المجتمعي.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
27 ابريل 2023
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
عربي ودولي
زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا
اليوم 13:17
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
الرياضي
نابولي يستعد لتجديد ذكريات «مارادونا 87 و90»
اليوم 12:30
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
الرياضي
العين وبني ياس ينشدان «كأس الطائرة»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©